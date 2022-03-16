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私樓落成量 突現新變數

名家專區 2022/03/16

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《經濟日報》報道提到，2021年大批私樓延遲落成，推高今年私樓落成量，像剛公布的數據，2022年1月已有4,607伙落成，預計今年私樓落成量全年高達2.29萬伙，不過仍要看實際情況，根據過去5年預測，

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撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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