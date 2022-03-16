私樓落成量 突現新變數 名家專區 2022/03/16 分享： 《經濟日報》報道提到，2021年大批私樓延遲落成，推高今年私樓落成量，像剛公布的數據，2022年1月已有4,607伙落成，預計今年私樓落成量全年高達2.29萬伙，不過仍要看實際情況，根據過去5年預測， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 樓價跟股市腳軟？ 2022/03/15 樓價跟股市腳軟？ 專家樓論 - 茂波PLAN 要等疫後見真章 2022/03/14 茂波PLAN 要等疫後見真章 專家樓論 - 投資風向標——酒店改裝變「共居」 2022/03/11 投資風向標——酒店改裝變「共居」 專家樓論 - 疫情衝擊樓市 辣招稅適時探討鬆綁空間 2022/03/10 疫情衝擊樓市 辣招稅適時探討鬆綁空間 專家樓論 - 未來5年幾多私樓落成 有何玄機？ 2022/03/10 未來5年幾多私樓落成 有何玄機？ 疫情 香港 經濟 屯門 將軍澳 中原地產 沙田 財政預算案 香港物業 長沙灣