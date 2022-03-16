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【復仇板塊】啤酒股有氣有力上（附股票推介）

研究報告 14:37 2022/03/16

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不少市民留家抗疫，都會買定大量的食品和飲料。而新一輪消費券計劃首階段5,000元將於4月發放，相信亦有利於飲品股。國盛證券的研究報告就指出，從量價兩方看好啤酒行業2022年的發展，並向大家推薦了亮眼的啤酒股。

銷量料按年改善

量︰恢復在途中，把握短期彈性。長期來看，從人口結構、人均飲用量以及與鄰國情況對比可見，中國啤酒行業總產量難有大幅增長；短期來看，把握按年與按月改善的機會。行業整體銷量並非連續負增長，受外部環境以及基數效應影響，短期仍能看到銷量微增的情況，按年來看，2021年旺季受多因素影響、行業產銷量表現低迷，預計2022年將有按年改善，按月來看，餐飲恢復疊加居民消費意願恢復，啤酒行業有望受益，建議把握改善帶來的量增機會。

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欄名 : 券商有路捉

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