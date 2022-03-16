外資大出逃 中港股滙瀉 名家專區 2022/03/16 分享： 港股昨連續第二個交易日，在逾二千億元大額成交配合下狂瀉逾千點，恒指跌穿18500收市，再創6年新低。跌市大成交背後，是資金大舉出逃中港市場，港股走資更有向A股急擴散之勢。 恒指昨再瀉5.7%，續為全球表 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中概回歸大潮 港交所吼低吸 2022/03/15 中概回歸大潮 港交所吼低吸 透視中港美 - 中概美股東 要錢不要貨 2022/03/14 中概美股東 要錢不要貨 透視中港美 - 中概美退市 沽壓未見底 2022/03/12 中概美退市 沽壓未見底 透視中港美 - 中海油回吐 低吸有着數 2022/03/11 中海油回吐 低吸有着數 透視中港美 - 禁俄石油進口 美衰退風險增 2022/03/10 禁俄石油進口 美衰退風險增 港股 美國 恒生指數 盈富基金（02800） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 人民幣 港滙 板塊 銀行