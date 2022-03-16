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外資大出逃 中港股滙瀉

名家專區 2022/03/16

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港股昨連續第二個交易日，在逾二千億元大額成交配合下狂瀉逾千點，恒指跌穿18500收市，再創6年新低。跌市大成交背後，是資金大舉出逃中港市場，港股走資更有向A股急擴散之勢。

恒指昨再瀉5.7%，續為全球表

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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