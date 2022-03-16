光環何時買 股息要十厘 名家專區 2022/03/16 分享： 港股昨日繼續大地震，國企指數繼續見六年低位，6000點或不保，但超賣下反彈只是時間，尤見政策股被拋售，如光大環境（00257）股價急跌後息率超過8厘，未來盈利有望穩定增長，愈跌則息率更吸引。 光大環境去 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【別人恐懼我貪婪】恒指10年國指13年低位 港股極度超賣（第四版） 2022/03/15 【別人恐懼我貪婪】恒指10年國指13年低位 港股極度超賣（第四版） 中字股實力談 - 越秀11厘息 防守性一流 2022/03/15 越秀11厘息 防守性一流 中字股實力談 - 【二萬淪陷】港股震散見68月低位 恒指且戰且退19600（第四版） 2022/03/14 【二萬淪陷】港股震散見68月低位 恒指且戰且退19600（第四版） 中字股實力談 - 短中綫超賣 國指勢反彈 2022/03/12 短中綫超賣 國指勢反彈 中字股實力談 - 【跌市博奕】港股欲借A股收復失地（第五版） 2022/03/11 【跌市博奕】港股欲借A股收復失地（第五版） 每股派息 每股盈利 每股資產淨值 李克強 市盈率 市帳率 光大環境（00257） 北控水務集團（00371）