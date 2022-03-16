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光環何時買 股息要十厘

名家專區 2022/03/16

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港股昨日繼續大地震，國企指數繼續見六年低位，6000點或不保，但超賣下反彈只是時間，尤見政策股被拋售，如光大環境（00257）股價急跌後息率超過8厘，未來盈利有望穩定增長，愈跌則息率更吸引。

光大環境去

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股派息 每股盈利 每股資產淨值 李克強 市盈率 市帳率 光大環境（00257） 北控水務集團（00371）

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