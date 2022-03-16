  • 22°C
香港時間 : 2022316日 (週三) 03:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

九置企穩35.2元上時吸納

名家專區 2022/03/16

分享：

【「午市閒談」推介股】昨日「午市閒談」推介了九龍倉置業（01997）。

集團簡介：

集團由九龍倉集團（00004）分拆上市，為物業投資及營運商，擁有香港投資物業。旗艦物業為海港城及時代廣場，亦擁有及經營中

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

相關文章

再認識拜登
今日
再認識拜登

你可能感興趣

再認識拜登
今日 01:00
再認識拜登

最新專欄文章

選股情報 - 再認識拜登
今日
再認識拜登
選股情報 - A Mad Mad World
2022/03/15
A Mad Mad World
選股情報 - 大市恐再跌 北水難支撑
2022/03/15
大市恐再跌 北水難支撑
選股情報 - 莫斯科金融戰
2022/03/11
莫斯科金融戰
選股情報 - 明德格物
2022/03/10
明德格物
香港 九龍倉置業（01997） 九龍倉集團（00004） 海港企業（00051）

上一篇文章

再認識拜登

下一篇文章

光環何時買 股息要十厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版