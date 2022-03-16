九置企穩35.2元上時吸納

【「午市閒談」推介股】昨日「午市閒談」推介了九龍倉置業（01997）。

集團簡介：

集團由九龍倉集團（00004）分拆上市，為物業投資及營運商，擁有香港投資物業。旗艦物業為海港城及時代廣場，亦擁有及經營中

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