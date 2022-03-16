九置企穩35.2元上時吸納 名家專區 2022/03/16 分享： 【「午市閒談」推介股】昨日「午市閒談」推介了九龍倉置業（01997）。 集團簡介： 集團由九龍倉集團（00004）分拆上市，為物業投資及營運商，擁有香港投資物業。旗艦物業為海港城及時代廣場，亦擁有及經營中 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 再認識拜登 今日 再認識拜登 你可能感興趣 再認識拜登 今日 01:00 再認識拜登 最新專欄文章 選股情報 - 再認識拜登 今日 再認識拜登 選股情報 - A Mad Mad World 2022/03/15 A Mad Mad World 選股情報 - 大市恐再跌 北水難支撑 2022/03/15 大市恐再跌 北水難支撑 選股情報 - 莫斯科金融戰 2022/03/11 莫斯科金融戰 選股情報 - 明德格物 2022/03/10 明德格物 香港 九龍倉置業（01997） 九龍倉集團（00004） 海港企業（00051）