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再認識拜登

名家專區 2022/03/16

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拜登上任時，有文：《拜登‧老‧奸‧猾》。

今時回看，可助你再認識拜登。

拜登當選時，不少人認為他是Old Joe，老好人。不少人亦認為他較特朗普會對中國溫和些，會Undo特朗普對華加徵的關稅，A股和港股有

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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