安本：投資已不可繞過中國市場 名家專區 2022/03/16 分享： 近年中國資本市場逐步開放，為國際投資者同時帶來不少機遇與挑戰。過去一年監管方面轉變眾多，令市場人士對投資中國的看法分歧更大。 有些人認為，考慮到各種政策和環境、社會及管治（ESG）因素的風險，國際投資者 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 文慶生 安本（abrdn）亞太區行政總裁 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：央行利潤上繳 效果勝過降準 2022/03/11 中金：央行利潤上繳 效果勝過降準 專訪 - 滙豐范卓雲︰聚焦兩會受惠板塊 2022/03/10 滙豐范卓雲︰聚焦兩會受惠板塊 光銀林樵基：中國政策積極穩經濟 2022/03/09 光銀林樵基：中國政策積極穩經濟 法國外貿銀行：俄烏推高亞洲通脹 2022/03/08 法國外貿銀行：俄烏推高亞洲通脹 法國外貿銀行：俄烏影響中國有限 2022/03/04 法國外貿銀行：俄烏影響中國有限 疫情 中國 經濟 美國 股票 基金 標準普爾500指數 亞太 投資策略 大行報告