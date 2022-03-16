安本：投資已不可繞過中國市場

近年中國資本市場逐步開放，為國際投資者同時帶來不少機遇與挑戰。過去一年監管方面轉變眾多，令市場人士對投資中國的看法分歧更大。

有些人認為，考慮到各種政策和環境、社會及管治（ESG）因素的風險，國際投資者

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