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安本：投資已不可繞過中國市場

名家專區 2022/03/16

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近年中國資本市場逐步開放，為國際投資者同時帶來不少機遇與挑戰。過去一年監管方面轉變眾多，令市場人士對投資中國的看法分歧更大。

有些人認為，考慮到各種政策和環境、社會及管治（ESG）因素的風險，國際投資者

...

撰文 : 文慶生 安本（abrdn）亞太區行政總裁

欄名 : 名家觀點

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