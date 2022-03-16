暫緩追租行會通過 財爺下一站立會 名家專區 2022/03/16 分享： 財爺陳茂波在預算案提出的暫緩追租，有一定爭議，上周作出3大讓步後，昨日在行政會議上，雖然仍有反對聲音認為有違合約精神，但終獲通過，下一關就是到立法會，料在多數議員支持下，可獲順利過關。 聽取意見 上周作 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 深圳封城夠義氣有怨氣 港宜3反思 2022/03/15 深圳封城夠義氣有怨氣 港宜3反思 有政戲 - 中聯辦直接出手 保證京援港抗疫見效 2022/03/14 中聯辦直接出手 保證京援港抗疫見效 有政戲 - 4月底疫情受控 5月8順利選特首？ 2022/03/11 4月底疫情受控 5月8順利選特首？ 有政戲 - 何時全民強檢？ 林鄭口風藏玄機 2022/03/10 何時全民強檢？ 林鄭口風藏玄機 有政戲 - 暫緩追租3讓步 冀業主租客傾掂減租 2022/03/09 暫緩追租3讓步 冀業主租客傾掂減租 疫情 立法會 財政預算案 銀行