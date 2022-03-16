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暫緩追租行會通過 財爺下一站立會

名家專區 2022/03/16

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財爺陳茂波在預算案提出的暫緩追租，有一定爭議，上周作出3大讓步後，昨日在行政會議上，雖然仍有反對聲音認為有違合約精神，但終獲通過，下一關就是到立法會，料在多數議員支持下，可獲順利過關。

聽取意見 上周作

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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