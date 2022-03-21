【名家談港股】法巴譚慧敏評加息 縮表對港股影響

美國加息周期揭開序幕，盡管上周加息0.25厘一如預期,但這不過在加息周期中,過了第一關,而未來在市場預期還有6次、10次,甚至更多的加息次數,還有每次的加息幅度,會否超出1/4厘等,金融市場還有無數息關要過。

法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏接受《投資理財周刊》專訪,除了評美國加息形勢之外,還表示看好香港銀行股，主要可受惠美國加息周期。

美國聯儲局加息0.25厘，官員們預計年內再加息6次，明年加息3次。

美國2月消費物價指數（CPI）按年升7.9%，較前一月加快0.4個百分點，續創40年新高，但符合市場預期。美國2月最終需求生產物價指數（PPI）按月上升0.8%，比市場預期的0.9%低。

譚慧敏預期：

「我們預期美國今年全年加息4次，全年合共加1厘，比市場預期加息7次保守。」

她續說：

「我們預期美國通脹還要高企一段時間，還未見頂，高通脹拖累消費，加上高油價，甚至有市場憂慮美國經濟要衰退，我們預期美國經濟增長有3%以上。美國通脹高企，儲局口徑必然「鷹派」。」

她表示：

「美國本月一如預期加息0.25厘，不過,大家應留意美國縮表進度，何時開始，如何縮，對市場影響會較大，參考過去經驗，在加息周期初段，股市往往表現不差，反而在縮表期間，股市波動較大，我們估計聯儲局想降低股市波動性。」

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