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【名家談港股】法巴譚慧敏評美國加息對港股影響

財金猛人追蹤 18:21 2022/03/16

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美國加息周期將在香港時間本周四凌晨揭開序幕，將成為市場焦點。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏接受《投資理財周刊》專訪時預期，倘美國一如預期加息0.25厘，對港股料無甚影響，因股市早已反映；另外，看好香港銀行股，可受惠美國加息周期。

美國聯儲局即將於今晚（3月16日）議息，面對美國通脹高企，市場共識是美國3月加息0.25厘，全年加息7次。

美國2月消費物價指數（CPI）按年升7.9%，較前一月加快0.4個百分點，續創40年新高，但符合市場預期。美國2月最終需求生產物價指數（PPI）按月上升0.8%，比市場預期的0.9%低。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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