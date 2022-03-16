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【中概股反彈】中央維穩港股彈 一天光哂?摩根大通：未必（第二版）

研究報告 15:06 2022/03/16

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恒生指數2日大跌2,138點，一眾科網成分股表現最慘，除阿里巴巴 （09988） 無底可守自由落體，股王騰訊 （00700） 昨日也跌穿300元，收報298元。摩根大通日前一份狠削28隻科網股目標價及評級的報告成為市場話題之一，而除了大行目標價外，摩通也給出了策略建議──部分股股價3年後可翻倍，但未來6至12個月都不是入市時機，短綫策略以減持為主。

針對今次大跌，摩根大通形容是情緒與技術層面的因素主導，時間夠長的話仍會被基本因素修正跌幅。不過該行指今次全球投資者正將中國的地緣政治風險，以及日益增加的政策風險，計入對中國科網股的估價，導致他們轉向以風險管理為重。摩通警告，這會導致資金明顯流出板塊，令到未來6至12個月，中國科網股一來股價唔吸引，二來難以估底，因為缺乏估值支持，拋售潮會持續。

而一些市場關注的問題，摩根大通也給出其見解，詳見組圖：

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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