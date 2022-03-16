【滙豐股價】美聯儲明加息前滙豐逆市跌 現價買博收7厘息（附未來3年模擬派息分析）

中概股為首藍籌科技股，經歷連續3個交易日洗倉式下跌後終見反彈，帶動恒指今早最多反彈逾600點，暫停衝越19,000點關遇阻。惟美聯儲本港時間明日凌晨公布議息結果前，滙豐 （00005） 為首國際及本地銀行股全綫逆市跌。

美聯儲主席鮑威爾早前已明言，面對俄烏戰事為全球經濟帶來的不明朗因素，認為3月首次加息0.25厘是合適做法，令不少原預期加息半厘的銀行股投資者感失望。惟戰事及美歐對俄制裁引發油價及商品價格波動，推升通脹效應料有增無減，美聯儲及全球央行勢持續加息遏抑通脹，滙豐為首的銀行股受惠加息不變。滙豐2月底業績後股價反覆回落逾一成半，現價買入兩年後有望收取高達7厘股息。

匯豐今早股價隨大市輕微高開後反覆向下，暫低見48.25元，逆市跌近2%。滙豐中午收報48.85元，跌幅收窄至不足1%；中銀香港 （02388） 及渣打 （02888） 半日跌逾1%，恒生 （00011） 微跌約1%。

滙豐2月底公布業績，因壞帳撥備再增令盈利增長遜預期，加上回購規模減半至10億美元，以及俄烏戰事令急加息預期降温，滙豐績後股價反覆回落。以今早低位計，匯豐業績後已累跌已逾17%；由2月中高位，累積跌幅更達19%。

利率期貨最新反映，美聯儲今次加息0.25厘機會逾近百分百。惟市場普遍預期，通脹飛升迫使美聯儲持續加息，利率期貨反映至今年12月......

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