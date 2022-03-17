【環球央行加息】美聯儲預測今年加足7次息 滙豐先受惠英加息（第二版）（附點陣圖美息預測）

中概股為首藍籌科技股領漲恒指昨狂升逾9%，滙豐 （00005） 缺席盛宴，昨股價收市無升跌。惟在美聯儲昨一如預期首次加息0.25%，並預測今年或每次FOMC政策會議均加息後，滙豐為首銀行股同步追升。

與美聯儲議息聲明同時公布的經濟預測中，反映各理事對息口預測的「點陣圖」顯示，理事息口預期中位數升至約1.9厘，即目標水平1.75至2厘。滙豐香港為首港銀暫未跟隨美國加息，但英倫銀行今晚政策會議後第三度加息0.25厘，滙豐即時受惠另一主要業務地息口上調。

匯豐今早隨大市高開後升幅逐步擴大，午市早段高見51.6元，大升5%。滙豐收報51.2元，仍升逾4%；渣打 （02888） 收市大升逾6%，中銀香港 （02388） 升4%，恒生 （00011） 最弱也升近2%。

滙豐2月底公布業績，因壞帳撥備再增令盈利增長遜預期，加上回購規模減半至10億美元，以及俄烏戰事令急加息預期降温，滙豐績後股價反覆回落。滙豐以昨日低48.25元，較匯豐業績後已累跌逾17%；由2月中高位，累積跌幅更達19%。

美聯儲昨加息後，聯邦基金目標利率現處0.25至0.5厘，按點陣圖最新預測今年底約1.9厘......

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