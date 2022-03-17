【奇蹟再奇蹟】交銀國際洪灝談港股反彈（第二版）

3月17日更新（第二版）

繼上日逾3000億成交,1600點升幅後,今天再升多1400點,同樣3000億成交,可謂奇蹟再奇蹟。港股兩天升3000點,合共6000億成交,恒指重上二萬一。

洪灝最新發表評論指，「昨天的重要會議表明了政策方向的改變，而當中的關鍵訊息是，中國將積極發布有利於市場的消息，監管機構在發布任何影響市場的政策前互相協調，或代表傳說中的政策底出現。」

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港股在連續兩日跌逾千點後，恒指午後現暴力反彈，一舉反彈至20000點水平，升逾1600點，收報20087點。

國務院金融穩定發展委員會最新召開專題會議，會後強調目前中美雙方監管機構保持良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案，中國政府繼續支持各類企業到境外上市。

交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝發表評論指，在美國證券交易委員會法案公布後，美國中概股短短三個交易日的總跌幅接近30%，彌漫於美股市場丟盔棄甲的崩潰情緒，迅速波及到了港股。

他指出，在這場拋售潮之後，包羅了在港上市的30家最大中國科技公司的恒生科技指數市值大幅縮水至1.14萬億港元；而亞馬遜一家公司的市值就有1.5萬億美元，蘋果一家公司的市值甚至超過了整個MSCI中國指數。

其實，MSCI中國指數已經全部回吐了自上世紀90年代初成立以來的累計回報；恒指的本輪暴跌也是1970年以來最慘烈的一次。

市場有機會劇烈反彈

洪灝表示注意到，沽空量和恒指的隱含波動率已經飆升至歷史最高水平之一，而值得注意的是，這般高的賣空量既可能發生在極端的市場壓力下，也可能是大災難來臨前的預警信號。

鑒於恒指最近的暴跌是50多年來最嚴重的一次，我們認為如此高的做空量表明市場正在全面潰敗、繳械投降，而非某種即將隱現的凶兆，如此強的賣空量可能是後續市場劇烈反彈的動力，但完全消化如此龐大的做空交易量也尚需時日。

點擊下圖可查看恒指沽空水平

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與此同時，看跌期權成交量不出所料已陡然升至歷史最高水平。我們只在2020年3月新冠疫情爆發的至暗時刻，才見證過這樣的蜂擁買入認沽期權以求對沖風險的浪潮。

洪灝指，隨著美聯儲大水漫灌後的首次加息將如期落地，香港金管局也正厲兵秣馬、枕戈待旦。金管局繼續有條不紊地縮表，或許是為了在美元走強的情況下穩定港元。金管局的這些未雨綢繆的舉措在保護香港經濟的同時，也對恒指施加了過度的壓力。

隨著美聯儲首次加息箭在弦上，金管局資產負債表舉措的預期將會更好，這種透明度的提高將給風聲鶴唳、草木皆兵的市場帶來一些久違的確定性。

恒指具深度配置價值

洪灝認為，在這次史詩般的拋售之後，恒指正深陷於深度配置價值。這種極值只在市場陷入嚴重困境，同時或伴隨美國經濟衰退。

如美國經濟未出現衰退，當市場極度低迷時，恒指往往會迅速回升，這種深度配置價值與市場底部相一致。然而，當市場暴跌，同時美國經濟出現衰退時，恒生指數將從這些水平反彈.....

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