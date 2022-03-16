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【港股復仇解密】拆解中央全方位救市 股滙雙綫齊挾淡

名家專區 18:25 2022/03/16

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中央全方位釋放救市訊號，中港市場扭轉過去數日股滙齊跌弱勢，股滙市場齊齊急彈。尤其在國務院金融委會議全方位釋出寬鬆支持經濟，以及與美方保持溝通避免中概股被迫退市後，港股午後升勢急擴大，收市大升近1700點，一舉重越20000點心理關口。

細看中央今次精心部署股滙挾淡的部署，可由昨晚放風沙持阿拉伯正積極討論，向中國出售石油部份以人民幣計價起。另國務院金融委會議全方位釋出利好訊號，包括要求各部門出台利好政策，並重提支持平台經濟提升國際競爭力，令市場對加監監管憂慮，與中概股退市憂慮齊降温。

恒指以近全日高位20087收市，大升1672點或近9.1%，為2008年10月以來單日最幅。大市成交急增至近3,100億元，較昨日逾恒指急瀉逾1100點的成交額2,800多億元更高。

值得注意的是，單計北水買盤已達432億元，佔港股買盤近15%，相信反映有國家隊買盤夾雜其中。減去北水獲利沽盤同步急增，淨流入亦近80億元，繼昨日淨吸資近94億元後，北水連日大量流入。

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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