【加息路上】美國加息節奏隱憂未除

CPI，即消費者物價指數（ConsumerPriceIndex，CPI）是用來觀察通貨膨脹的重要指標之一。CPI高速上升時，國家就要出手調控確保不會出現惡性通貨膨脹。美國加息如期而至，0.25厘暫且過關，但接下來，美國通脹將會逐步反映俄烏衝突，美國加息節奏，仍然是市場未能放下的憂慮。

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美國2月CPI按月增速0.8%，按年增速7.9%。商品分項方面，能源依然是漲幅最大的分項，按月增速達到3.5%，主要由油價的大幅上行所驅動，3月預計仍將持續上行；食品分項按月增速1.0%，同樣已連續三月按月增速上行。

浙商證券指出，未來美國CPI走勢仍然取決於油價和工資兩大核心因素變化。

油價方面

歐洲暫未加入原油禁運對供給量直接影響可控，油價觸及全年價格高點，此後價格將企穩並小幅回落。短期仍需關注俄羅斯制裁演變和潛在渠道的增產情況。

如果未來出現油價持續上漲或大國之間地緣政治升級，全球經濟有進入70年代大滯脹的風險。其一，原油是工業血液，能源、化工、農產品等幾乎各個行業的生產成本都會受到原油價格直接或間接的影響，原油價格的波動也因此與全球通脹走勢幾乎一致。

若針對俄羅斯貿易制裁升級（若歐盟停止進口俄羅斯油氣）或產油國收縮出口，供需不匹配的問題將進一步加劇，原油市場或出現擠兌。

工資方面

疫情常態化後居民就業意願增強，預計未來時薪增速企穩將緩解廣譜通脹壓力，美國CPI可能於3月觸及全年高點，高點可能突破8.5%，此後通脹壓力將緩解。疫情常態化後居民就業意願增強，預計未來時薪增速企穩。

美國就業市場的核心問題在於供給而非需求，截至2021年末就業市場的招工總需求相較疫情前僅提升0.4%；但崗位空缺數相較疫情前大幅提升56%。伴隨疫情逐步常態化後，勞動力供給將逐步修復並緩解工資上行壓力。

從過去1、2月非農數據的變化來看，勞動力參與率連續兩月抬升，從2021年末的61.9%修復至62.3%，居民就業意願明顯增強；2月平均時薪按月增速大幅下降至0.03%（1月為0.6%），是2021年以來最低水平，工資上漲壓力明顯緩解。

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