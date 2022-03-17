【通脹隱慮】油價抽升如何影響通脹？

近日國際油價於高位急速回落，紓緩市場對通脹加劇的憂慮。不過，俄烏衝突未止，油價料持續波動。市場關注對通脹的影響。

受地緣局勢影響，帶動布蘭特期油在上周升見139美元，雖然現時布油回落至100美元水平，惟市場對油價後勢仍有不同的預期。

期間，美歐對於俄羅斯的制裁也在不斷加碼，美國宣佈禁止從俄羅斯進口原油、成品油、液化天然氣、煤炭和煤炭製品等產品。英國也宣布計劃將在2022年底前停止進口俄羅斯石油和相應石油產品。

華西證券指出，後續原油價格的三種可能走勢。考慮到俄烏雙方衝突的不確定性，結合EIA最新的原油價格預測假定了原油走勢的的三種情形：

情境1（高油價情形）：

衝突繼續升級，歐盟加入制裁俄羅斯能源貿易行列，原油價格繼續飈升3月均價升至140美元，第2至4季分別回落至138、132、122美元；

情境2（中等油價情形）：

衝突維持現狀，後續針對俄羅斯能源出口的制裁沒有進一步加碼，原油價格3月均值120美元，第2至4季分別回落至118、112、102美元；

情境3（低油價情形）：

衝突緩和，雙方和談取得積極進展，美歐制裁有所克制，原油價格開始逐步回落，3月均值100美元，第2至4季分別回落至98、92、82 美元。

；

▼ 點擊圖片放大

；

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！而《本地熱門收息股》，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】直接瀏覽。

欲觀看全文請成為付費會員：

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...