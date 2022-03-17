【投資竅門】瑞士百達黃思遠：從「不確定」中找「確定」

瑞士百達資產管理國際多元資產部門高級投資經理黃思遠發表評論指，在當前全球地緣政治背景和充滿不明朗因素的市場環境下，從以下方向中看到了相對確定的機會：

1. 歐洲比以往更團結：歐盟可能會發售更多聯合債券，為國家安全所需的能源和國防板塊提供經費，相關行業和網路安全更顯重要。

2. 能源自主將是主要考慮：能源和商品庫存及供應變得更為重要。

3. 美國和西歐繼續經濟重啟：長線增長主題的基本面良好。

另外，他亦看好美國和澳洲市場，包括商品和相關風險、糧食生產和設備板塊；對商品進口國（如印度、日本和歐洲）則持謹慎態度。

近期的市場波動後，估值已回到新冠疫情中期的水平。消費者繼續從商品轉向服務消費，並從大眾消費轉向更注重品牌和體驗。

留意長綫增長主題

黃思遠建議投資者可繼續留意長綫增長主題，包括擁有強大的生態系統、具結構重要性的特定板塊、以及對社會/國家安全有貢獻的行業，這些領域可能在不明朗的地緣政治局勢中再次越級發展。

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