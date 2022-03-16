烏克蘭不入北約 普京就肯收手？

俄羅斯入侵烏克蘭已經3周，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）首次承認烏克蘭不會加入北約（NATO）。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）以北約東擴威脅作為出兵烏克蘭的理由，現時烏克蘭暗示願意讓步，是否代表俄烏戰爭有望結束呢？

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