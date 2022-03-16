烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 國際 22:30 2022/03/16 分享： 俄羅斯入侵烏克蘭已經3周，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）首次承認烏克蘭不會加入北約（NATO）。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）以北約東擴威脅作為出兵烏克蘭的理由，現時烏克蘭暗示願意讓步，是否代表俄烏戰爭有望結束呢？ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 北約加軍費 軍備競賽危中有機 今日 北約加軍費 軍備競賽危中有機 俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 2022/03/15 俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 2022/03/10 南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 英超更上一層樓 「油王」應記一功（第二版） 2022/03/10 英超更上一層樓 「油王」應記一功（第二版） 俄烏衝突 印度意外成輸家 2022/03/03 俄烏衝突 印度意外成輸家 你可能感興趣 北約加軍費 軍備競賽危中有機 今日 10:18 北約加軍費 軍備競賽危中有機 俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 12:45 2022/03/15 俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 22:36 2022/03/10 南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 最新專欄文章 國金札記 - 北約俄羅斯對立 激化軍備競賽 今日 北約俄羅斯對立 激化軍備競賽 國金札記 - 俄烏戰火 環球供應鏈遭殃 2022/03/15 俄烏戰火 環球供應鏈遭殃 國金札記 - 能源供應大洗牌 美國能笑到最後？ 2022/03/14 能源供應大洗牌 美國能笑到最後？ 國金札記 - 尹錫悅掌舵南韓 外交路綫勢變天 2022/03/11 尹錫悅掌舵南韓 外交路綫勢變天 國金札記 - 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 2022/03/10 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 軍事 外交 俄羅斯 烏克蘭 普京 澤連斯基 克里米亞 北約 戰爭