藍籌屋苑呎價回調 試穿心理關口 名家專區 2022/03/17 分享： 本港第5波疫情持續兩個月，且仍未受控制，現時仍於高峰徘徊，確診宗數持續破萬，至3月份股樓雙雙受挫，今個星期港股急瀉2天，跌穿2萬點關口，其後反彈收復失地；至於二手樓價回調，藍籌屋苑個別單位呎價亦相繼失 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 私樓落成量 突現新變數 2022/03/16 私樓落成量 突現新變數 專家樓論 - 樓價跟股市腳軟？ 2022/03/15 樓價跟股市腳軟？ 專家樓論 - 茂波PLAN 要等疫後見真章 2022/03/14 茂波PLAN 要等疫後見真章 專家樓論 - 投資風向標——酒店改裝變「共居」 2022/03/11 投資風向標——酒店改裝變「共居」 專家樓論 - 疫情衝擊樓市 辣招稅適時探討鬆綁空間 2022/03/10 疫情衝擊樓市 辣招稅適時探討鬆綁空間 疫情 港股 成交 樓價 放盤 買入 將軍澳 移民 沽出 紅磡