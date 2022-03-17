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藍籌屋苑呎價回調 試穿心理關口

名家專區 2022/03/17

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本港第5波疫情持續兩個月，且仍未受控制，現時仍於高峰徘徊，確診宗數持續破萬，至3月份股樓雙雙受挫，今個星期港股急瀉2天，跌穿2萬點關口，其後反彈收復失地；至於二手樓價回調，藍籌屋苑個別單位呎價亦相繼失

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撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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