內地疫情進城 抗原自測開啟 名家專區 2022/03/17 分享： 香港疫情在高位橫行，內地多個大城市開始爆疫，包括多個經濟重鎮。這些大城市的疫情對經濟影響仍有待觀察，但面對疫情當局早前宣布開啟新冠病毒抗原自測，其經濟層面的影響先行了一步。 連日來內地多個大城市爆發疫情 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 三個拐點 求穩關鍵 2022/03/16 三個拐點 求穩關鍵 國情知聞 - 戰爭+疫情衝擊 須力保糧食安全 2022/03/15 戰爭+疫情衝擊 須力保糧食安全 國情知聞 - 兩會後迎新局 首防輸入性通脹 2022/03/14 兩會後迎新局 首防輸入性通脹 國情知聞 - 兩會餘波盪漾 財政終於擔綱 2022/03/12 兩會餘波盪漾 財政終於擔綱 國情知聞 - 創新爬坡過坎 重新鼓勵民營 2022/03/11 創新爬坡過坎 重新鼓勵民營 疫情 中國 香港 經濟 人民幣 深圳 上海 病毒檢測 健康碼 蘇州