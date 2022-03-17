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內地疫情進城 抗原自測開啟

名家專區 2022/03/17

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香港疫情在高位橫行，內地多個大城市開始爆疫，包括多個經濟重鎮。這些大城市的疫情對經濟影響仍有待觀察，但面對疫情當局早前宣布開啟新冠病毒抗原自測，其經濟層面的影響先行了一步。

連日來內地多個大城市爆發疫情

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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