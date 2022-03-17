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烏克蘭不入北約 普京就肯收手？

名家專區 2022/03/17

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俄羅斯入侵烏克蘭已經3周，烏克蘭總統澤連斯基首次承認烏克蘭不會加入北約。俄羅斯總統普京以北約東擴威脅，作為出兵烏克蘭的理由，現時烏克蘭暗示願意讓步，是否代表俄烏戰爭有望結束呢？

澤連斯基周二出席英國牽頭

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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