烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 名家專區 2022/03/17 分享： 俄羅斯入侵烏克蘭已經3周，烏克蘭總統澤連斯基首次承認烏克蘭不會加入北約。俄羅斯總統普京以北約東擴威脅，作為出兵烏克蘭的理由，現時烏克蘭暗示願意讓步，是否代表俄烏戰爭有望結束呢？ 澤連斯基周二出席英國牽頭 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 2022/03/16 烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 國金札記 - 北約俄羅斯對立 激化軍備競賽 2022/03/16 北約俄羅斯對立 激化軍備競賽 國金札記 - 俄烏戰火 環球供應鏈遭殃 2022/03/15 俄烏戰火 環球供應鏈遭殃 國金札記 - 能源供應大洗牌 美國能笑到最後？ 2022/03/14 能源供應大洗牌 美國能笑到最後？ 國金札記 - 尹錫悅掌舵南韓 外交路綫勢變天 2022/03/11 尹錫悅掌舵南韓 外交路綫勢變天 英國 外交 俄羅斯 軍事 烏克蘭 戰爭 普京 北約 波蘭 基輔