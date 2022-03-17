愚公移山 名家專區 2022/03/17 分享： 昨日港股大升千六點，成交躍見3,100億，是甚麼原因？筆者歸納一句：愚公移山。 一直以來，壓在港股頭上的有兩座山： 1.息； 2.疫。 2月25日後加多一座俄烏戰山。 這座俄烏戰山，來得最遲，但也去得最快，因為 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 贛鋒鋰業 破阻力買 今日 贛鋒鋰業 破阻力買 你可能感興趣 贛鋒鋰業 破阻力買 今日 01:00 贛鋒鋰業 破阻力買 最新專欄文章 選股情報 - 贛鋒鋰業 破阻力買 今日 贛鋒鋰業 破阻力買 選股情報 - 再認識拜登 2022/03/16 再認識拜登 選股情報 - 九置企穩35.2元上時吸納 2022/03/16 九置企穩35.2元上時吸納 選股情報 - A Mad Mad World 2022/03/15 A Mad Mad World 選股情報 - 大市恐再跌 北水難支撑 2022/03/15 大市恐再跌 北水難支撑 中國 香港 美國 港股 政治 通脹 俄羅斯 普京 北約 板塊