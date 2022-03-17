  • 22°C
香港時間 : 2022317日 (週四) 01:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

愚公移山

名家專區 2022/03/17

分享：

昨日港股大升千六點，成交躍見3,100億，是甚麼原因？筆者歸納一句：愚公移山。

一直以來，壓在港股頭上的有兩座山：

1.息；

2.疫。

2月25日後加多一座俄烏戰山。

這座俄烏戰山，來得最遲，但也去得最快，因為

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

相關文章

贛鋒鋰業 破阻力買
今日
贛鋒鋰業 破阻力買

你可能感興趣

贛鋒鋰業 破阻力買
今日 01:00
贛鋒鋰業 破阻力買

最新專欄文章

選股情報 - 贛鋒鋰業 破阻力買
今日
贛鋒鋰業 破阻力買
選股情報 - 再認識拜登
2022/03/16
再認識拜登
選股情報 - 九置企穩35.2元上時吸納
2022/03/16
九置企穩35.2元上時吸納
選股情報 - A Mad Mad World
2022/03/15
A Mad Mad World
選股情報 - 大市恐再跌 北水難支撑
2022/03/15
大市恐再跌 北水難支撑
中國 香港 美國 港股 政治 通脹 俄羅斯 普京 北約 板塊

上一篇文章

摩根資管許長泰：看好金融股國策股

下一篇文章

贛鋒鋰業 破阻力買
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版