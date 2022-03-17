昨日港股大升千六點，成交躍見3,100億，是甚麼原因？筆者歸納一句：愚公移山。

一直以來，壓在港股頭上的有兩座山：

1.息；

2.疫。

2月25日後加多一座俄烏戰山。

這座俄烏戰山，來得最遲，但也去得最快，因為

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