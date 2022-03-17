中央股滙挾淡 炮製大奇蹟日 名家專區 2022/03/17 分享： 中央全方位釋放政策鬆寬救市訊號，中港股市扭轉日前股滙齊跌弱勢。港股暴力勁升逾9%，錄2008年以來最大單日升幅（表一），上演近年罕見的大奇蹟日。 中央今次精心部署的救市行動，由股滙雙綫挾淡展開。在中央發 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 外資大出逃 中港股滙瀉 2022/03/16 外資大出逃 中港股滙瀉 透視中港美 - 中概回歸大潮 港交所吼低吸 2022/03/15 中概回歸大潮 港交所吼低吸 透視中港美 - 中概美股東 要錢不要貨 2022/03/14 中概美股東 要錢不要貨 透視中港美 - 中概美退市 沽壓未見底 2022/03/12 中概美退市 沽壓未見底 透視中港美 - 中海油回吐 低吸有着數 2022/03/11 中海油回吐 低吸有着數 美股 金融 人民幣 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 人民幣國際化 證監會