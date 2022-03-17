中央股滙挾淡 炮製大奇蹟日

中央全方位釋放政策鬆寬救市訊號，中港股市扭轉日前股滙齊跌弱勢。港股暴力勁升逾9%，錄2008年以來最大單日升幅（表一），上演近年罕見的大奇蹟日。

中央今次精心部署的救市行動，由股滙雙綫挾淡展開。在中央發

...