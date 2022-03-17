洛鉬平過同業 盈利繼續增長 名家專區 2022/03/17 分享： 港股昨日「大奇迹日」，國企指數終於在嚴重超賣下急升12%，收報6889點，中期反彈目標8000點。而洛陽鉬業（03993）估值在超跌後更為吸引，加上去年盈利急升1倍多，未來盈利續有增長空間。 洛陽鉬業去 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股霸氣反擊】阿爺出招 3097億成交1600點升幅造就大奇蹟日 （第五版） 2022/03/16 【港股霸氣反擊】阿爺出招 3097億成交1600點升幅造就大奇蹟日 （第五版） 中字股實力談 - 光環何時買 股息要十厘 2022/03/16 光環何時買 股息要十厘 中字股實力談 - 【別人恐懼我貪婪】恒指10年國指13年低位 港股極度超賣（第四版） 2022/03/15 【別人恐懼我貪婪】恒指10年國指13年低位 港股極度超賣（第四版） 中字股實力談 - 越秀11厘息 防守性一流 2022/03/15 越秀11厘息 防守性一流 中字股實力談 - 【二萬淪陷】港股震散見68月低位 恒指且戰且退19600（第四版） 2022/03/14 【二萬淪陷】港股震散見68月低位 恒指且戰且退19600（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 洛陽鉬業（03993） 人民幣 板塊 美元