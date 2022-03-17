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洛鉬平過同業 盈利繼續增長

名家專區 2022/03/17

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港股昨日「大奇迹日」，國企指數終於在嚴重超賣下急升12%，收報6889點，中期反彈目標8000點。而洛陽鉬業（03993）估值在超跌後更為吸引，加上去年盈利急升1倍多，未來盈利續有增長空間。

洛陽鉬業去

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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