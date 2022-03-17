關注5月能否壓下疫情 中方乾着急 名家專區 2022/03/17 分享： 香港這場抗疫大仗，中央全力支援。但有熟悉中方消息人士指，國家主席習近平一個月前下達重要指示，要求港府盡快穩控疫情，但一個月過去，香港每天確診仍在高位，死亡率高，中方可說是乾着急！ 政圈官場中人都注意到， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 暫緩追租行會通過 財爺下一站立會 2022/03/16 暫緩追租行會通過 財爺下一站立會 有政戲 - 深圳封城夠義氣有怨氣 港宜3反思 2022/03/15 深圳封城夠義氣有怨氣 港宜3反思 有政戲 - 中聯辦直接出手 保證京援港抗疫見效 2022/03/14 中聯辦直接出手 保證京援港抗疫見效 有政戲 - 4月底疫情受控 5月8順利選特首？ 2022/03/11 4月底疫情受控 5月8順利選特首？ 有政戲 - 何時全民強檢？ 林鄭口風藏玄機 2022/03/10 何時全民強檢？ 林鄭口風藏玄機 疫情 香港 壓力 習近平 中聯辦 新華社