關注5月能否壓下疫情 中方乾着急

香港這場抗疫大仗，中央全力支援。但有熟悉中方消息人士指，國家主席習近平一個月前下達重要指示，要求港府盡快穩控疫情，但一個月過去，香港每天確診仍在高位，死亡率高，中方可說是乾着急！

政圈官場中人都注意到，

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