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【名家教路】「基金教父」雷賢達評劇烈反彈的持續性

財金猛人追蹤 11:00 2022/03/17

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港股難得出現強力反彈，為廣大股民帶來期待以久的轉機，對於強力反彈的延續性，以及後市走向，甚至，港股是否真在國務院副總理劉鶴要求「維穩」，就真的見底了 ？錯過低位買貨的朋友，又讓怎辦？

「基金教父」雷賢達在接受《投資理財周刊》專訪時，便特別提反劇烈反彈的持續性。

雷賢達表示：

「內地發表的關於「維穩」的聲明，已經讓沽空者平倉，或在美國市場上平倉。」

他續說：

「長綫投資者可能喜歡在極端低迷的市況中收集。經過今次急速反彈或市場波動，我們需要重新評估。由於市場許多懸而未決的問題仍然未解決，並且仍然籠罩著，在我看來，劇烈的市場反彈不太可能持續，因為目前市場還面對多項風險因素，我們還要留意去到月底本月期貨到期結算，都影響着市場。本月仍可能是市場反轉的開始，但要市場持續逆轉，將需要觀察風險因素是否減退。」

 

 

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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