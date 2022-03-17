【美資趁高沽貨】阿里京東美資股東趁反彈續沽 散戶接貨再上有難度?（第二版）（附大行持倉分析）

國務院金融委昨午發佈會議公布，全方位釋出監管寬鬆支持經濟之餘，重申「中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展」，暗示中概股由美退市危機有望解決，引發阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） 為首中概科網股全綫連日飆升。

惟中央結算的中介持倉紀錄顯示，美資券商昨日大升市中阿里、京東持倉續下降落，同時間本地銀行持倉全綫增加，相信反映美資股東對中概股成功避免美股退市信心不大，趁反彈加快減倉部署。若美資股東減倉沽貨源源不絶，中概股反彈之路相信並不平坦。

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阿里股價周二飆升27%後，今早升勢持續，裂口高開近15%，以今早高位104元開市，兩日間累升最多逾四成半。阿里收報102元，升逾12%；京東升勢更急，昨大升逾35%後，今早最多再升21%，高見265.6元。京東收報254.4元，升近16%。

惟中介持倉紀錄顯示，阿里美股ADS指定存管商花旗及美資大行摩根大通單日持倉分別大減約800萬股及600萬股，合共涉資近13億元；滙豐、渣打及中銀香港3大本地銀行，持倉則分別增約1,000萬股、700萬股及300萬股，合共涉資逾18億元。

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