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【美資趁高沽貨】阿里美資股東連續兩日急沽 散戶接貨再上有難度?（第三版）（更新大行持倉分析）

名家專區 16:22 2022/03/18

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國務院金融委周三發佈會議公布，全方位釋出監管寬鬆支持經濟之餘，重申「中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展」，暗示中概股由美退市危機有望解決，引發阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） 為首中概科網股連日飆升後，今日顯著回吐。

中央結算的中介持倉紀錄顯示，美資券商過去兩日大升市中阿里、京東持倉續降，同時間本地銀行持倉近全綫增加，相信反映美資股東對中概股成功避免美股退市信心不大，趁反彈加快減倉部署。若美資股東減倉沽盤源源不絶，中概股反彈之路相信並不平坦。

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阿里股價周三、周四累升逾四成後，今早裂口低開近半成，開報97.15元。阿里早段暫低見95元，大跌7%，午後跌幅收窄，收報98.35元，仍跌近4%；京東走勢相若，今早低開逾半成後，早段反覆尋底，低見230元，曾跌逾9%，收市跌幅收窄至4%，報243.8元。

惟中介持倉紀錄顯示，阿里美股ADS指定存管商花旗及美資大行摩根大通兩日持倉分別大減約2,200萬股及900萬股，合共涉資近30億元；滙豐、中銀香港及渣打3大本地銀行，持倉則分別增約1,200萬股、400萬股及300萬股，合共涉資逾18億元。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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