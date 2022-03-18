【加息期揭幕】非常加息年代 一步一驚心（11家大行分析檢閱）

2022年加息第一槍已發，美聯儲加息0.25厘雖然在市場預期較恰當的範疇，但這不過過了第一關，更難預測的卻是第二季度，美聯儲的加息節奏。本文綜合了中外大行對加息的看法，助大家睇位行事。

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專訪中外名家 洪灝+許長泰 談戰局及加息部署【下一頁】

富達國際維持今年加息3至4次

富達國際宏觀及策略配置全球主管 Salman Ahmed指出，聯儲局主席鮑威爾指委員會對恢復價格穩定，及如何應對收緊貨幣政策達成共識。因此，我們維持本年將加息3至4次的預期，但預料極鷹派立場配以收緊措施將影響整體增長。

他亦指：

「央行在這週期內出手救市的可能性下降，預計為資產市場添不穩定性。從資產配置角度來看，我們對股票及信貸維持審慎。」

嘉信理財料美聯儲審慎行事

嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑指出，最近幾星期美國的經濟前景變得不明確，隨著歐美國家對俄羅斯採取一系列制裁行動，引致商品供應減少及價格飆升，結果導致通脹率創40多年新高。

他認為，盡管就業市場仍然非常強勁，但消費者信心大幅下降，影響消費支出，尤其在工資增長被通脹飆升所抵消的情況下。不過，美國經濟增長速度一向強勁，這應有助舒緩能源價格上漲對經濟增長的打擊。

林長傑表示：

這些不確定性令市場對美國聯儲局加息步伐的預測變得極爲波動。盡管美國聯儲局希望穩步提高短期利率和縮減資產負債表，但近幾星期的變化或會影響其作出迅速決定。我們認為，美國聯儲局今年可能將進一步加息，但會謹慎行事。

（更新於14：59）

瑞銀：每次加息25個基點合符預期

Jonathan Pingle表示：

「美聯儲加息0.25基點至0.25-0.50%不出所料。更重要的是，所謂的「點陣圖」揭示的加息路徑被大幅上調。」

Jonathan Pingle指出，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議開始前，彭博和其他調查顯示受訪者的預期中值是2022年加息約4次。FOMC釋放出加息更多次的信號，符合我們之前預期。

他又指，

3月經濟預測總結的預期中值是2022年將加息7次，每次25個基點，與我們的預期相符，而12月的預期中值僅為3次。到2024年末，聯邦基金利率的中值假設為2.8%，接近3.0%。

中銀料明年加息步伐將會放緩

中銀香港首席經濟學家鄂志寰博士認為，美國聯儲局有機會在今年餘下六次會議中，每次加息25個基點，而明年加息的步伐將會放緩。

他指出，

面臨地緣政治、供給側因素持續帶來的高通脹，聯儲局不會在短期內過快地大幅提高息率，以避免美國經濟硬著陸。縮表有機會於今年下半年啟動，因此明後兩年的聯邦基金利率會略高於其2.4%的長期均衡水平 。

轉看香港，鑒於目前香港銀行體系流動性充裕，短期內銀行調高最優惠利率的誘因有限。鄂志寰續指，自環球金融危機後，香港利率的調整慢於美國利率調整。因此，香港最優存款利率或在美國加息四至五次後才有機會進行調整，近期調整最優存款利率的機率不大。

（更新於15：34）

渣打料美國未來或加息50個基點

渣打大中華區高級經濟師劉健恆指出，由於是次議息結果的市場反應及結果，料美聯儲或於未來的會議上加大加息幅度，不排除或加息50點子。同時，目前俄烏戰爭影響屬地區性，若今年下半年相關戰爭的不明朗因素增加，或收窄聯儲局的加息空間。

此外，渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志亦指，市場歡迎美聯儲的議息結果，其加息步伐沒有使市場有好大的恐慌，又指市場已把相關結果反映價內，消除了不少包括加息幅度等方面的不明朗因素，能給予市場一定信心。

（更新於15：47）

景順趙耀庭：年內出現7次加息情況抱有懷疑

美聯儲3月給出的「點陣圖」顯示，四分之三委員認為年內至少還要加息6次，若每次加息幅度25基點，意味著美聯儲將在今年剩餘6次會議上，可能每次都要加息。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示：「鑒於最近的地緣政治不確定性和能源危機的可能性，我不肯定我們是否會看到美聯儲最終有如此激進的緊縮措施。我對今年可能出現7次加息的情況抱有懷疑。」



他補充，到目前為止，聯儲局已經成功地傳達了鷹派的信息，但並沒有真正出現鷹派的行動。面對著日益加劇的經濟不確定性時，它必須作出一個的微妙路綫。例如，公開市場委員成員很容易作出投票支持採納較鷹派利率「點陣圖」預期，但實際上卻實施一個更溫和的政策。亦認為，

「盡管聯儲局在通脹問題上可能會作出強硬的言論，它不一定全部都落實。」

（更新於16：30）

中泰證券：貨幣政策收緊速度或將加快

中泰證券認為，在通脹高企的影響下，本輪貨幣政策收緊速度或將加快，鑒於美債收益率曲線的平坦程度，美聯儲也將很快開啟縮表。在地緣衝突影響尚未結束的情況下，需要密切關注由其帶來的全球流動性衝擊，特別是對新興市場經濟體。

貝萊德料年內可能至少加息一次50基點

貝萊德全球固定收益首席投資官Rick Rieder指出，有趣的是，FOMC經濟預測摘要，其點陣圖預設中值1.875%，相當於7次25基點。值得指出是，幾乎一半的委員（聯邦公開市場委員會）給出的估計值甚至更高。意味著，至少年內有可能加息一次50基點（或更多）。最重要的事，委員們亦估計，到2023年底，他們的政策利率基綫將高於各自的「中性」估計。

編輯：鍾采餘

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