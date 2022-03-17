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【股神撈底】加國股神教成功撈底騰訊阿里美團 教路：大行叫沽就係買入信號

財金猛人追蹤 19:10 2022/03/17

分享：

億萬富豪、美國真人騷《Shark Tank》主持人、投資公司O'；Shares ETF主席奥利里（Kevin O'；Leary）現多了一個新稱號，他最新被內媒封為「加拿大股神」。全因他早前透露在周二眾多大行唱淡中概股之際入手騰訊 （00700） （美：TCEHY）、阿里巴巴（美：BABA）及美團 （03690） ，估計該批持倉已升值至少3成以上。 O'；Leary在大跌市中直播暢所欲言，除認為「大行叫沽就是買入訊號」，他還披露出貨食糊時機。

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教路1：

O'；Leary 3月15日接受《CNBC》即市訪問時中概股大幅下挫，當日美團在港收市大跌16%，而騰訊及阿里巴巴ADR在美國即市交易時段亦跌逾8%。他當時揚言，任何時候當分析師指一隻數十億美元市值，並在增長速度較美國還要高的經濟體公司「不可投資」，這就是一個買入信號

"；Any time you get an analyst calling stocks &mdash； multi-billion dollar

market cap stocks， growing in an economy that'；s larger than ours &mdash； '；uninvestable'；， that'；s a buy signal， that'；s what that is，"；

他當時披露，自己已趁低吸納騰訊、阿里巴巴及美團，重申未來幾年中國將成為最大經濟體，而三者仍擁有極大增長潛力。

他昨晚（美國時間周三交易時段）再接受訪問重申：當市場上所有人都討厭它們，而且開始有分析師稱它們不可投資時，你必須踮起腳尖走進鬱金香里裡。

專訪中外名家 洪灝+許長泰 談戰局及加息部署【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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