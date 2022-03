【股神撈底】加國股神教成功撈底騰訊阿里美團 教路：大行叫沽就係買入信號

億萬富豪、美國真人騷《Shark Tank》主持人、投資公司O';Shares ETF主席奥利里(Kevin O';Leary)現多了一個新稱號,他最新被內媒封為「加拿大股神」。全因他早前透露在周二眾多大行唱淡中概股之際入手騰訊 (00700) (美:TCEHY)、阿里巴巴(美:BABA)及美團 (03690) ,估計該批持倉已升值至少3成以上。 O';Leary在大跌市中直播暢所欲言,除認為「大行叫沽就是買入訊號」,他還披露出貨食糊時機。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

教路1:

O';Leary 3月15日接受《CNBC》即市訪問時中概股大幅下挫,當日美團在港收市大跌16%,而騰訊及阿里巴巴ADR在美國即市交易時段亦跌逾8%。他當時揚言,任何時候當分析師指一隻數十億美元市值,並在增長速度較美國還要高的經濟體公司「不可投資」,這就是一個買入信號。

";Any time you get an analyst calling stocks — multi-billion dollar

market cap stocks, growing in an economy that';s larger than ours — ';uninvestable';, that';s a buy signal, that';s what that is,";

他當時披露,自己已趁低吸納騰訊、阿里巴巴及美團,重申未來幾年中國將成為最大經濟體,而三者仍擁有極大增長潛力。

他昨晚(美國時間周三交易時段)再接受訪問重申:當市場上所有人都討厭它們,而且開始有分析師稱它們不可投資時,你必須踮起腳尖走進鬱金香里裡。

專訪中外名家 洪灝+許長泰 談戰局及加息部署【下一頁】

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場,訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】!早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊,訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】。★☆★

欲觀看全文請成為付費會員:

★★★未成為訂戶的朋友,不妨把握新推出的10元訂閱優惠,除了可瀏覽電子書系列,還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版!名額有限,先到先得,請火速行動!★★★

...