【通脹不止】5月份或再加息

美聯儲於北京時間3月17日凌晨2點發布2022年3月FOMC會議聲明，宣布加息25bp，並公布了最新的經濟預測以及點陣圖。美聯儲將於接下來的議息會議上開始縮表，措施基本符合市場預期。另外，由於目前美國通脹仍在走高，5月份美國或再次加息，2022年或再加息6次。

美聯儲承認當前美國通脹水平居高不下，並認為俄烏衝突對於美國經濟的影響高度不確定，可能會造成額外的通脹壓力。在加息與縮表節奏上，美聯儲可能會於5月份繼續加息25bp，正式開始實施縮表。俄烏衝突問題上，美聯儲認為此次衝突可能會產生較為嚴重的影響，短期內可能對通脹帶來額外的上行壓力。

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經濟預測

與去年12月份相比，美聯儲將2022年GDP增速預測由4%下調至2.8%。2023年則保持2.2%不變。失業率預測維持3.5%水平。通脹水平預測有大幅度上調，其中PCE從12月份的2.6%上調至4.3%。

點陣圖方面，此次美聯儲官員預計2022年還將加息6次，2023年將加息3次，2024年將加息0次，累計加息10次。而去年12月份點陣圖則顯示2022、2023、2024分別加息3次、3次、2次，總體加息幅度有所增加。

美聯儲擔心地緣衝突風險可能會導致能源價格上漲，從而讓美國通脹水平難以控制，增加相關經濟風險，因此美聯儲表示將會持續性的進行加息。在利率決議後的發布會上，鮑威爾表示當前美國經濟將會保持強勁，暫時沒有衰退風險，受此影響，市場反應積極，當天美股由跌轉漲。

目前美國通脹仍在走高過程之中，短期內拐點仍未來臨。因此美聯儲在5月以及6月的議息會議中，可能會選擇連續加息，甚至不排除由於通脹持續高企，出現一次性加息50bp的小概率事件。縮表方面，預計此輪縮表將會快於上一輪縮表速度，且不會采取主動拋售的行動。

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