儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 國際 22:37 2022/03/17 分享： 息口走向對生活影響太大，車貸、樓按、私人貸款利率全部受影響，因此聯儲局加息廣受關注。惟加息0.25厘已經談了大半年，儲局早已釋出訊號，市場早有心理準備，因此議息會的關注點更多落在前瞻指引及經濟預測上。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 2022/03/09 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 俄烏兩國本是同根生 普京侵烏早有跡可尋 2022/03/11 俄烏兩國本是同根生 普京侵烏早有跡可尋 北約加軍費 軍備競賽危中有機 2022/03/16 北約加軍費 軍備競賽危中有機 烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 2022/03/16 烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 2022/03/15 俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 你可能感興趣 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 22:39 2022/03/09 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 俄烏兩國本是同根生 普京侵烏早有跡可尋 17:43 2022/03/11 俄烏兩國本是同根生 普京侵烏早有跡可尋 北約加軍費 軍備競賽危中有機 10:18 2022/03/16 北約加軍費 軍備競賽危中有機 最新專欄文章 國金札記 - 烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 今日 烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 2022/03/16 烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 國金札記 - 北約俄羅斯對立 激化軍備競賽 2022/03/16 北約俄羅斯對立 激化軍備競賽 國金札記 - 俄烏戰火 環球供應鏈遭殃 2022/03/15 俄烏戰火 環球供應鏈遭殃 國金札記 - 能源供應大洗牌 美國能笑到最後？ 2022/03/14 能源供應大洗牌 美國能笑到最後？ 經濟衰退 貨幣政策 經濟 美股 加息 美國聯儲局 標準普爾500指數 通脹 議息