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儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？

國際 22:37 2022/03/17

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息口走向對生活影響太大，車貸、樓按、私人貸款利率全部受影響，因此聯儲局加息廣受關注。惟加息0.25厘已經談了大半年，儲局早已釋出訊號，市場早有心理準備，因此議息會的關注點更多落在前瞻指引及經濟預測上。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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