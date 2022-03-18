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誰抄底買

名家專區 2022/03/18

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這兩天港股大升，誰抄底買？是人人都想知。國內有個《面包財經》，有數據有調查，我就無，與其抄人家資料，一段段的拆散來當是自己分析就是「偷」，我光明正大的告訴你我全文轉錄。

2021年以來港股整體顯著下挫，

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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