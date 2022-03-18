光銀林樵基：美儲加息 中國寬鬆 名家專區 2022/03/18 分享： 美國聯邦儲備局2022年第二次議息會議結束，一如市場預期，美聯儲宣布將聯邦基金利率目標區間上調25個基點到0.25%至0.5%的水平，這是美聯儲自2018年12月以來首次加息。美聯儲還結束了疫情期間實 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 摩根資管許長泰：看好金融股國策股 2022/03/17 摩根資管許長泰：看好金融股國策股 安本：投資已不可繞過中國市場 2022/03/16 安本：投資已不可繞過中國市場 中金：央行利潤上繳 效果勝過降準 2022/03/11 中金：央行利潤上繳 效果勝過降準 專訪 - 滙豐范卓雲︰聚焦兩會受惠板塊 2022/03/10 滙豐范卓雲︰聚焦兩會受惠板塊 光銀林樵基：中國政策積極穩經濟 2022/03/09 光銀林樵基：中國政策積極穩經濟 疫情 中國 經濟 美國 美股 通脹 股票 GDP 加息 地緣政治