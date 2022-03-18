光銀林樵基：美儲加息 中國寬鬆

美國聯邦儲備局2022年第二次議息會議結束，一如市場預期，美聯儲宣布將聯邦基金利率目標區間上調25個基點到0.25%至0.5%的水平，這是美聯儲自2018年12月以來首次加息。美聯儲還結束了疫情期間實

...