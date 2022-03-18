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光銀林樵基：美儲加息 中國寬鬆

名家專區 2022/03/18

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美國聯邦儲備局2022年第二次議息會議結束，一如市場預期，美聯儲宣布將聯邦基金利率目標區間上調25個基點到0.25%至0.5%的水平，這是美聯儲自2018年12月以來首次加息。美聯儲還結束了疫情期間實

...

撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管

欄名 : 名家觀點

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光銀林樵基：中國政策積極穩經濟
2022/03/09
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