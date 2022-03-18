中升動力足 積極擴店舖

港股兩日升3,000點，國企指數則升1,283點或21%，小心今日唔跌下周都要跌，或有低位入市機會，當中可考慮去年盈利增長五成的中升控股（00881），隨着擴充店舖和新能源車開賣，估值有上升空間。

中升

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