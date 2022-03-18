中升動力足 積極擴店舖 名家專區 2022/03/18 分享： 港股兩日升3,000點，國企指數則升1,283點或21%，小心今日唔跌下周都要跌，或有低位入市機會，當中可考慮去年盈利增長五成的中升控股（00881），隨着擴充店舖和新能源車開賣，估值有上升空間。 中升 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【大成交大升】奇蹟再奇蹟 恒指明天還能奇蹟嗎？（第四版） 2022/03/17 【大成交大升】奇蹟再奇蹟 恒指明天還能奇蹟嗎？（第四版） 中字股實力談 - 洛鉬平過同業 盈利繼續增長 2022/03/17 洛鉬平過同業 盈利繼續增長 中字股實力談 - 【港股霸氣反擊】阿爺出招 3097億成交1600點升幅造就大奇蹟日 （第五版） 2022/03/16 【港股霸氣反擊】阿爺出招 3097億成交1600點升幅造就大奇蹟日 （第五版） 中字股實力談 - 光環何時買 股息要十厘 2022/03/16 光環何時買 股息要十厘 中字股實力談 - 【別人恐懼我貪婪】恒指10年國指13年低位 港股極度超賣（第四版） 2022/03/15 【別人恐懼我貪婪】恒指10年國指13年低位 港股極度超賣（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市帳率 市盈率 電動車 中升控股（00881） 小鵬汽車－W（09868） 新能源 人民幣