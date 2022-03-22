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【加息升温】5月加半厘 鮑威爾預告真無變數？

研究報告 16:16 2022/03/22

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美國加息預期升温，聯儲局主席鮑威爾表示，當局準備好必要時加息半厘，使利率足夠引導經濟放慢，確保物價回復穩定，並重申疫情及俄烏戰爭帶來不確定性。鮑威爾的言論令隔夜美股走軟。不過，對於聯儲的加息步伐，市場早前已有分析期，下次5月議息會議或會加息半厘。

在剛過去的3月份的議息會議之後，聯儲局宣布加息0.25厘，為3年來首次，亦令美國踏入一個新的右息周期。在加息消息落實之前，由於美國通脹數據高企，市場一度預期今次儲局或一次過加息0.5厘，惟最終儲局仍是加較温和的0.25厘。

聯儲局展開新的加息周期，料今年內將持續加息以遏止通脹。據聯儲局的點陣圖反映，今年內或累加息6次。今於3月今次加息是新加息周期的開端，據過去數據，儲局於首次加息就加半厘以上的機會很微。不過，現時美國通脹高企，儲局於下次議息會議加息半厘不是沒有可能。

相關文章：【加息多少】美加息0.25至0.5厘之差

料5月宣布縮表 6月實施

據東吳證券預期，儲局縮表的步伐將來臨，有會於5月公佈、6月實施。對於5月的加息預期，東吳證券料美國3月份通脹很大機會突破8%，且目前美國就業市場供需矛盾依然突出。若未來通脹壓力持續累積，不排除5月一次過加息半厘的可能。

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