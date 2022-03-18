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【名家談中概股】 反彈浪 法巴譚慧敏評中概股險情

財金猛人追蹤 14:45 2022/03/18

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中概股由大跌,到大升,又再回軟,地獄與天堂,近期欲折返人間。從內地監管,到中美角力下的磨心,中概股從萬金追捧到慘遭沽受,成也政策敗也政策。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏接受《投資理財周刊》專訪時,特別解構中概股短期反彈條件。

    點擊圖片放大
    +2

面對監管風暴、中概股在美國除牌陰霾、中港疫情困擾、地緣局勢緊張等多項壞消息，港股連日大跌，科技股在沉重沽壓下更近乎崩盤。去到本周三（3月16日）國務院副總理劉鶴要求「維穩」，科技股暴力反彈，本周三（16日）和周四（17日）兩日反彈幅度達到30%至逾50%。

譚慧敏說：

 ； ；「科技股較早前錄得龐大沽空盤，我們相信今個反彈浪是由沽空盤平倉和回補空倉所驅動。」


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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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