【名家談中概股】脫險了？ 法巴譚慧敏談中概股反彈浪

中概股早前因除牌危機而慘遭拋售，本周三（16日）和周四（17日）自谷底暴力反彈。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏接受《投資理財周刊》專訪時表示，中概股短期內有反彈條件。

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面對監管風暴、中概股在美國除牌陰霾、中港疫情困擾、地緣局勢緊張等多項壞消息，港股連日大跌，科技股在沉重沽壓下更近乎崩盤。去到本周三（3月16日）國務院副總理劉鶴要求「維穩」，科技股暴力反彈，本周三（16日）和周四（17日）兩日反彈幅度達到30%至逾50%。

譚慧敏說：

； ；「科技股較早前錄得龐大沽空盤，我們相信今個反彈浪是由沽空盤平倉和回補空倉所驅動。」



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