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經濟乍暖還寒 穩增長政策需加碼

名家專區 2022/03/18

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中國首兩月經濟「成績單」遠超預期，令市場驚喜，國家統計局形容，「中國經濟呈現出了真正的暖意。」不過，數據引起不少經濟學家討論，認為與微觀經濟數據「不匹配」，經濟下行風險仍大。

特別是3月以來，中國經濟重

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撰文 : 蒯宇澄

欄名 : 國情知聞

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