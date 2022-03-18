經濟乍暖還寒 穩增長政策需加碼 名家專區 2022/03/18 分享： 中國首兩月經濟「成績單」遠超預期，令市場驚喜，國家統計局形容，「中國經濟呈現出了真正的暖意。」不過，數據引起不少經濟學家討論，認為與微觀經濟數據「不匹配」，經濟下行風險仍大。 特別是3月以來，中國經濟重 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 蒯宇澄 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 內地疫情進城 抗原自測開啟 2022/03/17 內地疫情進城 抗原自測開啟 國情知聞 - 三個拐點 求穩關鍵 2022/03/16 三個拐點 求穩關鍵 國情知聞 - 戰爭+疫情衝擊 須力保糧食安全 2022/03/15 戰爭+疫情衝擊 須力保糧食安全 國情知聞 - 兩會後迎新局 首防輸入性通脹 2022/03/14 兩會後迎新局 首防輸入性通脹 國情知聞 - 兩會餘波盪漾 財政終於擔綱 2022/03/12 兩會餘波盪漾 財政終於擔綱 疫情 中國 經濟 銷售 金融 零售 通脹 貨幣政策 GDP 失業