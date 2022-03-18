儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？

息口走向對生活影響太大，車貸、樓按、私人貸款利率全部受影響，因此聯儲局加息廣受市民關注。惟加息0.25厘已經談了大半年，儲局早已釋出訊號，市場早有心理準備，因此議息會的關注點更多落在前瞻指引及經濟預測

...