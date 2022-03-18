儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 名家專區 2022/03/18 分享： 息口走向對生活影響太大，車貸、樓按、私人貸款利率全部受影響，因此聯儲局加息廣受市民關注。惟加息0.25厘已經談了大半年，儲局早已釋出訊號，市場早有心理準備，因此議息會的關注點更多落在前瞻指引及經濟預測 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 2022/03/17 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 國金札記 - 烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 2022/03/17 烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 2022/03/16 烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 國金札記 - 北約俄羅斯對立 激化軍備競賽 2022/03/16 北約俄羅斯對立 激化軍備競賽 國金札記 - 俄烏戰火 環球供應鏈遭殃 2022/03/15 俄烏戰火 環球供應鏈遭殃 疫情 經濟 美國 美股 歐洲 通脹 就業 貨幣政策 拜登 GDP