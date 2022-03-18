林鄭暗示寬防疫 京籲速改善4工作 名家專區 2022/03/18 分享： 香港疫情目前仍處高峰，但特首林鄭月娥暗示，下周將公布放寬防疫路綫圖，及全民強制檢測的詳情；另一邊廂，據悉，北京提醒港府，必須盡快改善4大工作。 林鄭昨日談及防疫中期路綫圖時，特別提及香港是國際金融中心， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 關注5月能否壓下疫情 中方乾着急 2022/03/17 關注5月能否壓下疫情 中方乾着急 有政戲 - 暫緩追租行會通過 財爺下一站立會 2022/03/16 暫緩追租行會通過 財爺下一站立會 有政戲 - 深圳封城夠義氣有怨氣 港宜3反思 2022/03/15 深圳封城夠義氣有怨氣 港宜3反思 有政戲 - 中聯辦直接出手 保證京援港抗疫見效 2022/03/14 中聯辦直接出手 保證京援港抗疫見效 有政戲 - 4月底疫情受控 5月8順利選特首？ 2022/03/11 4月底疫情受控 5月8順利選特首？ 傅流螢 疫情 香港 政治 林鄭月娥 習近平 防疫措施 劉兆佳 強制檢測 方艙醫院