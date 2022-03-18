林鄭暗示寬防疫 京籲速改善4工作

香港疫情目前仍處高峰，但特首林鄭月娥暗示，下周將公布放寬防疫路綫圖，及全民強制檢測的詳情；另一邊廂，據悉，北京提醒港府，必須盡快改善4大工作。

林鄭昨日談及防疫中期路綫圖時，特別提及香港是國際金融中心，

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