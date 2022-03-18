海運龍頭今年仍好景！

在中央發出明確挺市的多個訊號後，中港股市經過周初暴跌後接連兩日大幅反彈，每天均回升逾一千點，周四重上二萬一千點水平，超額收復失地。中港股市大彈亦有助亞太區股市回穩，對歐美股市也算是好消息。

然而，美國聯

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