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海運龍頭今年仍好景！

名家專區 02:30 2022/03/18

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在中央發出明確挺市的多個訊號後，中港股市經過周初暴跌後接連兩日大幅反彈，每天均回升逾一千點，周四重上二萬一千點水平，超額收復失地。中港股市大彈亦有助亞太區股市回穩，對歐美股市也算是好消息。

然而，美國聯

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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