海運龍頭今年仍好景！ 名家專區 02:30 2022/03/18 分享： 在中央發出明確挺市的多個訊號後，中港股市經過周初暴跌後接連兩日大幅反彈，每天均回升逾一千點，周四重上二萬一千點水平，超額收復失地。中港股市大彈亦有助亞太區股市回穩，對歐美股市也算是好消息。 然而，美國聯 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 搶購藥品潮的受惠者！ 2022/03/16 搶購藥品潮的受惠者！ 投資坐標 - 公路股靠高息保持強勢！ 2022/03/15 公路股靠高息保持強勢！ 投資坐標 - 盈利股息高增長宜收集！ 2022/03/11 盈利股息高增長宜收集！ 投資坐標 - 盈警不影響高息政策! 2022/03/09 盈警不影響高息政策! 投資坐標 - 油價如何大玩「升降機」? 2022/03/08 油價如何大玩「升降機」? 中遠海控（01919） 中國石油股份（00857） 紫金礦業（02899） 福田實業（00420） 鴻興印刷（00450） 招商局商業房託（01503） 金邦達寶嘉（03315） 雅各臣科研製藥（02633） 東岳集團（00189） 騰訊控股（00700）