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【長實股價】長實績後逆市曾升半成 英酒館望成增長引擎（附大行最新目標價）

名家專區 12:24 2022/03/18

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中概科網股連續兩日急彈後回吐，連帶重磅藍籌科技股全綫高位回落，拉低恒指逾早段跌逾500點，21000關展開攻防戰。長實 （01113） 昨公布全年業績後逆市勁升最多半成，與同系長和 （00001） 及電能 （00006） 齊齊逆市升。

長實 （01113） 逆市突圍，主要賣點是盈利及派息穩中有升。2021年盈利大升逾三成，每股派息增逾兩成至2.2元，為2015年重組以來派息新高。長實不單盈利來源的地域越見分散，經常性收入佔比亦續升，有理由相信未來數年無論中港及環球經濟環境順逆，收入及盈利仍有望維持穩中有升。另英國走出疫情，酒館業務有望今年成盈利增長催化劑。

長實今早高開近3%，早段高見53.15元，大升5%，一度為藍籌升幅王。其後大市跌勢轉急，長實高位稍回，中午收報52元，仍升近3%；同系長和績後同升近3%，電能升0.5%、長建無升跌。

長實績後跑出，固然由於去年股東應佔溢利大升30%勝預期，全年派息同步增22%至2.2元，以今早高位計股息率約4.1厘。長實股息率相比高息內銀、中資油股及電訊股動輒7、8厘雖難直接比較，但勝在長綫穩中有升。

盈利趨於穩增的關鍵之一是業務範圍及地域多元化，減低對地產發展收益及中港市場的依賴。在2021年度，長實經常性業務收入......

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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