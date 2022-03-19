長綫投資回報 亟待急起直追 名家專區 2022/03/19 分享： 【同場加映】上文提及若作為長綫投資，筆者寧選長實（01113），不選長和（00001）。先擱下兩公司近期的業務發展勢頭不談，單看回報往績，已可得出此結論。 筆者統計自2015年6月，長和系完成大重組以來 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 長實穩中有升 基建業務驚喜 今日 長實穩中有升 基建業務驚喜 你可能感興趣 長實穩中有升 基建業務驚喜 今日 01:00 長實穩中有升 基建業務驚喜 最新專欄文章 透視中港美 - 長實穩中有升 基建業務驚喜 今日 長實穩中有升 基建業務驚喜 透視中港美 - 美入加息周期 港息升快殺到 2022/03/18 美入加息周期 港息升快殺到 透視中港美 - 中央股滙挾淡 炮製大奇蹟日 2022/03/17 中央股滙挾淡 炮製大奇蹟日 透視中港美 - 外資大出逃 中港股滙瀉 2022/03/16 外資大出逃 中港股滙瀉 透視中港美 - 中概回歸大潮 港交所吼低吸 2022/03/15 中概回歸大潮 港交所吼低吸 港股 恒生指數 盈富基金（02800） 長和（00001） 長實集團（01113） 退休