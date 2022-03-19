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長綫投資回報 亟待急起直追

名家專區 2022/03/19

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【同場加映】上文提及若作為長綫投資，筆者寧選長實（01113），不選長和（00001）。先擱下兩公司近期的業務發展勢頭不談，單看回報往績，已可得出此結論。

筆者統計自2015年6月，長和系完成大重組以來

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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