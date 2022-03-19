長實穩中有升 基建業務驚喜

中概科網股連續兩日急彈後回吐，恒指本周三、四累漲逾3,000點後，昨反覆爭持，微跌不足百點。大市反彈後高位整固，暫未見新方向，正好向績優股埋手發掘投資價值。

長和系兩大旗艦周四公布業績後，昨股價同步向好

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