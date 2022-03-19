長實穩中有升 基建業務驚喜 名家專區 2022/03/19 分享： 中概科網股連續兩日急彈後回吐，恒指本周三、四累漲逾3,000點後，昨反覆爭持，微跌不足百點。大市反彈後高位整固，暫未見新方向，正好向績優股埋手發掘投資價值。 長和系兩大旗艦周四公布業績後，昨股價同步向好 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 長綫投資回報 亟待急起直追 今日 長綫投資回報 亟待急起直追 你可能感興趣 長綫投資回報 亟待急起直追 今日 01:00 長綫投資回報 亟待急起直追 最新專欄文章 透視中港美 - 長綫投資回報 亟待急起直追 今日 長綫投資回報 亟待急起直追 透視中港美 - 美入加息周期 港息升快殺到 2022/03/18 美入加息周期 港息升快殺到 透視中港美 - 中央股滙挾淡 炮製大奇蹟日 2022/03/17 中央股滙挾淡 炮製大奇蹟日 透視中港美 - 外資大出逃 中港股滙瀉 2022/03/16 外資大出逃 中港股滙瀉 透視中港美 - 中概回歸大潮 港交所吼低吸 2022/03/15 中概回歸大潮 港交所吼低吸 港股 恒生指數 長和（00001） 電能實業（00006） 長江基建集團（01038） 長實集團（01113） 股票 英鎊