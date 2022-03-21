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紐元 目標維持70美仙

名家專區 2022/03/21

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烏克蘭春季播種期快來臨，但當地戰事未見停止。烏克蘭作為歐洲糧倉，假如其農產今年因延遲播種導致失收，當全球糧價高企，這對農業為主的新西蘭經濟，可視為利好因素。另外，新西蘭第四季經濟按季升3%，扭轉了第三

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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