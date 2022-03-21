紐元 目標維持70美仙 名家專區 2022/03/21 分享： 烏克蘭春季播種期快來臨，但當地戰事未見停止。烏克蘭作為歐洲糧倉，假如其農產今年因延遲播種導致失收，當全球糧價高企，這對農業為主的新西蘭經濟，可視為利好因素。另外，新西蘭第四季經濟按季升3%，扭轉了第三 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元受惠加息預期 今日 美元受惠加息預期 歐元 1.12美元阻力大 今日 歐元 1.12美元阻力大 英鎊 1.33美元阻力大 今日 英鎊 1.33美元阻力大 日圓 下試120 今日 日圓 下試120 澳元 有望挑戰76美仙 今日 澳元 有望挑戰76美仙 你可能感興趣 美元受惠加息預期 今日 01:00 美元受惠加息預期 歐元 1.12美元阻力大 今日 01:00 歐元 1.12美元阻力大 英鎊 1.33美元阻力大 今日 01:00 英鎊 1.33美元阻力大 最新專欄文章 美元受惠加息預期 今日 美元受惠加息預期 加元 徘徊1.25至1.28 今日 加元 徘徊1.25至1.28 澳元 有望挑戰76美仙 今日 澳元 有望挑戰76美仙 日圓 下試120 今日 日圓 下試120 英鎊 1.33美元阻力大 今日 英鎊 1.33美元阻力大 美元 美滙 美滙指數 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元