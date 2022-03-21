加元 徘徊1.25至1.28

加拿大通脹率從1月的5.1%，大幅攀升到2月的5.7%。通脹急升令市場更相信加央行於4月13日議息會議需要再加息25基點。到今年底，市場估加元息率將由現時半厘加至1.75厘，即加5次。換言之，今年加拿

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