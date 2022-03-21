加元 徘徊1.25至1.28 名家專區 2022/03/21 分享： 加拿大通脹率從1月的5.1%，大幅攀升到2月的5.7%。通脹急升令市場更相信加央行於4月13日議息會議需要再加息25基點。到今年底，市場估加元息率將由現時半厘加至1.75厘，即加5次。換言之，今年加拿 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元受惠加息預期 今日 美元受惠加息預期 歐元 1.12美元阻力大 今日 歐元 1.12美元阻力大 英鎊 1.33美元阻力大 今日 英鎊 1.33美元阻力大 日圓 下試120 今日 日圓 下試120 澳元 有望挑戰76美仙 今日 澳元 有望挑戰76美仙 你可能感興趣 美元受惠加息預期 今日 01:00 美元受惠加息預期 歐元 1.12美元阻力大 今日 01:00 歐元 1.12美元阻力大 英鎊 1.33美元阻力大 今日 01:00 英鎊 1.33美元阻力大 最新專欄文章 美元受惠加息預期 今日 美元受惠加息預期 紐元 目標維持70美仙 今日 紐元 目標維持70美仙 澳元 有望挑戰76美仙 今日 澳元 有望挑戰76美仙 日圓 下試120 今日 日圓 下試120 英鎊 1.33美元阻力大 今日 英鎊 1.33美元阻力大 美元 美滙 美滙指數 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元