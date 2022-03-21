加息周期啟動 吼能源 農業 銀行股 名家專區 2022/03/21 分享： 中美領袖上周尾段視像通話，拜登重申美國不尋求與中國打新冷戰，分析預料對中美緊張關係有緩和作用。 加上中央擬作出讓步以解決審計僵局，或允許內地企業向美國會計監管機構，並確定可在海外提供審計信息。而俄烏停火 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 滯脹風險升溫 商品黃金持續受捧 2022/03/14 滯脹風險升溫 商品黃金持續受捧 俄烏戰事激烈 對商品金屬及糧食期貨影響 2022/03/07 俄烏戰事激烈 對商品金屬及糧食期貨影響 俄烏局勢發展 對環球市場的影響 2022/02/28 俄烏局勢發展 對環球市場的影響 盤點首季加息後 板塊及市場部署 2022/02/21 盤點首季加息後 板塊及市場部署 應對雙向風險：通脹超標 地緣政治不穩 2022/02/14 應對雙向風險：通脹超標 地緣政治不穩 經濟 美國 通脹 貨幣政策 加息 債券 國債 制裁 戰爭 全球化