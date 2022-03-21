金融委會議 消除中資股急跌壓力

國務院金融穩定發展委員會於上星期召開的會議，很大程度的消除了近日中資股股價急跌的壓力，香港本地企業股價的走勢得看個別企業的表現。

國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題。會

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