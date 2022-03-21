金融委會議 消除中資股急跌壓力 名家專區 2022/03/21 分享： 國務院金融穩定發展委員會於上星期召開的會議，很大程度的消除了近日中資股股價急跌的壓力，香港本地企業股價的走勢得看個別企業的表現。 國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題。會 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾淵滄 大學教授 欄名 : 曾淵滄專欄 最新專欄文章 傳售英國配電網 長建電能股價創一年新高 2022/03/14 傳售英國配電網 長建電能股價創一年新高 轉入熊市最想沽的股 2022/03/07 轉入熊市最想沽的股 美國不參戰 俄烏戰爭料快結束 2022/02/28 美國不參戰 俄烏戰爭料快結束 14億中國人不能生活在沒有騰訊的日子 2022/02/21 14億中國人不能生活在沒有騰訊的日子 實力雄厚地產商有併購機遇 2022/02/14 實力雄厚地產商有併購機遇 中國 香港 經濟 港股 A股 曾淵滄 長和（00001） 國務院金融穩定發展委員會 長實集團（01113）